«C'est magnifique» : à Berck, les visiteurs se pressent pour assister au festival des cerf-volants

La 38ème édition du festival international du cerf-volant se tient actuellement à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Un événement incontournable pour la ville et pour les amateurs, où l'on attend jusqu'à un million de visiteurs d'ici lundi.



C'est un rendez-vous féérique qui se déroule à Berck. Jusqu'à samedi prochain, la ville accueille la 38ème édition du festival international du Cerf-volant. Les pieds dans le sable, les visiteurs en prendront plein les yeux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans le ciel, des oursons et des baleines géantes se baladent au gré du vent. Sur la plage, Isabelle et Alain, originaires de Haute-Saône, observent émerveillés ce spectacle. "On a fait 700 kilomètres pour venir voir ça, c'est magnifique", confie au micro d'Europe 1, Alain.

"La Mecque du cerf-volant"

"On est dans l'univers des dessins animés japonais, on a droit à Goldorak. C'est vraiment superbe", ajoute Isabelle. Au total, on compte 500 cerfs-volistes présents à l'événement pour des démonstrations et chorégraphies dont Laura Mastromauro, vice-championne de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Berck, c’est la Mecque du cerf-volant, c'est le plus grand festival dans le monde. Ce qui est génial surtout, c'est le fait de voler avec autant de public", poursuit-elle. Les organisateurs attendent entre 800.000 et 1 million de personnes durant l'événement.

Une véritable bouffée d'air pour les commerçants

"On est inondé de gens. C'est bien plus que l'an passé. C'est simple, on a battu tous les records", confie Roger Tessa-Gambassi, organisateur de l’évènement. D'autant que ce festival est un vrai plus économique pour la ville de 15.000 habitants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ainsi, les 10 jours de festival international du cerf-volant représentent l'équivalent du chiffre d'affaires du mois de juillet pour les commerçants de la commune.