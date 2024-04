«On redevient des petits enfants !» : à Berck, admiration pour le festival de cerfs-volants

C'est un festival unique en France : les 37e rencontres internationales de Berck, qui devient alors "la capitale mondiale des cerfs-volants", ont démarré ce week-end, et doivent se dérouler jusqu'à dimanche prochain. Au total, 800.000 visiteurs vont se presser sur la côte d'Opale pour admirer les plus beaux cerfs-volants. "C'est trop beau ! On voit qu'il y a plein d'animaux, par exemple des serpents, des poissons... Il y en a plein que j'adore !", s'émerveille Sacha, un jeune spectateur, au micro d'Europe 1.

"C'est vraiment majestueux"

Le petit garçon vient de Normandie avec sa famille, et il a les yeux qui brillent comme les milliers de visiteurs qui se baladent sur la plage. Le dauphin, le crabe, la coccinelle, les chevaux... Il y a des cerfs-volants partout dans le ciel. Les enfants adorent et les grands sont surpris. "On ne pensait pas qu'il y en avait autant. C'est vraiment majestueux, on redevient des petits enfants et on est contents", savoure une spectatrice.

"Les dessins avec les cerfs-volants dans le ciel, on se demande comment ils font", enchaîne un autre visiteur. "C'est la première fois qu'on voit des gros cerfs-volants comme ça, c'est super", admet une spectatrice.

25 nationalités parmi les 300 cervolistes

Au total, parmi les 300 cervolistes, 25 nationalités sont représentées. Ils font le spectacle pendant les dix jours que dure le festival. "Là, c'est l'Odysseus d'Ulysse 31, que tout le monde a connu !", s'exclame Jean-Paul qui vient d'Auxerre, et qui construit lui-même ses cerfs-volants avec donc, option science-fiction. "J'ai fait aussi le Faucon Millenium, l'USS Enterprise... Je suis un adolescent de 60 ans", sourit-il. Une nouveauté est à retrouver pour cette 37e édition : le championnat du monde de cerfs-volants... acrobatiques.