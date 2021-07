"C'est impressionnant" : ils ont dormi parmi les ours et les loups, au zoo de Thoiry

REPORTAGE

C'est une expérience qui impressionne autant les enfants que leurs parents. Depuis le mois de mai, le zoo de Thoiry, en région parisienne, propose à ses visiteurs une expérience inédite : dormir au milieu des ours et des loups. L'occasion d'approcher de très près ces animaux sauvages, comme a pu le constater Europe 1 sur place.

Depuis son lit, perché dans une sorte de cabane au milieu des arbres, on peut ainsi contempler deux bisons qui déambulent sous les fenêtres, mais aussi deux ours et leurs petits, que Sofia, 5 ans et demi, et son papa, ont observé tard cette nuit, jumelles à vision nocturne sur le nez. "Il était petit, un peu noir et ressemblait à une peluche", décrit la petite fille. "Il y en a un qui se lève sur ses pattes arrières. On pensait qu'ils dormaient, et dès qu'on leur a jeté quelques pommes, ils sont sortis" raconte son père. "C'est vachement impressionnant... De se dire que quand le zoo ferme, il y a une autre vie qui commence."

"Un petit privilège"

"J'aurais un peu peur quand je vais entendre les loups", prévient Sofia. Heureusement pour elle, les loups ont finalement été sages durant la nuit. Comme les chouettes ou la plupart des félins, ils sont nyctalopes, c'est- à-dire qu'ils voient dans la nuit, et ont déjà empêché quelques humains de dormir ici, explique Baptiste, le guide animalier. "Ce sont des animaux qui peuvent retrouver une grande activité à la tombée de la nuit, aussi bien pour manifester leur présence que pour communiquer entre eux par ces hurlements."

Le @zoothoiry lance des expériences nocturnes avec un concept d’hébergement novateur et éco-responsable. https://t.co/q88VP2xM20 — Tout Savoir Animaux (@ToutAnimaux) April 1, 2021

"Parfois, on peut observer pas mal de traces qui sont arrivées là pendant la nuit", raconte-t-il encore. "C'est quand même un petit privilège de pouvoir se faire réveiller par des loups qui ne sont peut être qu'à 20 à 30 mètres de nous." Il espère que ses clients apercevront leur pelage ce matin en se réveillant et repartiront sensibilisés à l'idée de les protéger.