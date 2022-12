Écologie : le «bonus réparation» entre en vigueur ce jeudi et séduit déjà les clients

C'est un coup de pouce inédit du gouvernement qui entre en vigueur ce jeudi. Dès à présent, les Français peuvent bénéficier d'une aide pour allonger la durée de vie de leurs équipements. Ce "bonus réparation", qui faisait partie de la loi économie circulaire adoptée début 2020, s'applique à des dizaines d'appareils électriques. Pour la toucher, il faudra faire appel à l'un des 500 réparateurs agréés dans toute la France.

Une option que Benoît a décidé de choisir. "Voilà la bête, ça fait une petite dizaine d'années qu'on l'a", explique-t-il en pointant du doigt, sa machine à laver. Après des années de bons et loyaux services, son lave-linge n'en fait qu'à sa tête. "On vient de déménager. Avant, elle marchait très bien, la première fois qu'on l'a utilisée ici, elle marchait très bien, mais depuis, c'est fini", regrette-t-il .

De sacrées économies

Mais c'était sans compter Théo, réparateur chez Murphy, une entreprise agréée pour le bonus, qui compte bien redonner une seconde vie à cet électroménager. "Là on voit qu'il y a un peu de corrosion", explique-t-il au micro d'Europe 1, alors qu'il travaille sur la machine à laver.

Résultat, le système électrique est un peu envahi par l'eau. Pas de quoi donc emporter la machine à la déchetterie. Une bonne nouvelle pour Benoît, qui lui permet de faire des économies, par rapport à l'achat d'un nouvel appareil électroménager.

Seulement 10% des pannes réparées

Au total, la réparation aura couté au Parisien 150 euros, auquel il faut déduire 25 euros de bonus. "Ça va, ça fait pas trop cher", réagit-il. Pour le dépanneur, les consommateurs jettent leur électroménager car ils craignent une révision trop coûteuse. Le coup de pouce à la réparation est donc le bienvenu, selon Benoît : "Pour le coup c'est un vrai bonus. Je pense que ça va aider les gens à passer le pas."

Car en France, on estime que seulement 10% des pannes d'électroménager finissent par être réparées. Et si pour l'instant, le bonus ne concerne qu'une trentaine d'appareils électriques et électroniques, d'autres devraient pouvoir être éligibles d'ici à 2025, à l'instar des imprimantes ou des micro-ondes.