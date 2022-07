Vinted, la nouvelle plateforme de harcèlement sexuel

"Balance ton pervers". Les utilisatrices de l'application Vinted, qui permet de vendre des vêtements d'occasion, sont de plus en plus nombreuses à recevoir des commentaires déplacés, allant parfois jusqu’au harcèlement. Des photos, récupérées sur l'application, ont aussi été partagées sur des sites à caractère pornographique et des femmes se sont même fait piéger lors de la remise en mains propres. Europe 1 a rencontré des victimes.

Signalements de comptes

"Le maillot est à vendre avec le modèle ?". Un message déplacé comme celui-ci, Clara en reçoit régulièrement. "J'ai mis sur Vinted un débardeur très transparent qui était vert et j'avais évidemment un soutien-gorge blanc en dessous. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message en me demandant si elle pouvait voir le haut porté sans brassière pour pouvoir s'imaginer dedans", explique l'utilisatrice.

Clara refuse. Son interlocuteur insiste à trois reprises, la jeune femme finit par signaler le compte. Vinted le bloque et s'excuse auprès de Clara.

"La plupart du temps, Vinted ne fait rien du tout"

Stéphane en a lui aussi été victime en essayant de vendre les affaires de son épouse. Alors il a décidé de chasser ceux qu'il considère comme des pervers sexuels. "De temps en temps ou quand les gens s'abonnent à mon profil, je regarde et on voit qu'ils ne vendent pas ou n'achètent pas. C'est des hommes qui ne sont abonnés qu'à des filles", explique-t-il. "Je les signale à Vinted et parfois la plateforme supprime les comptes. Malheureusement, la plupart du temps, ils ne font rien du tout", regrette Stéphane.

Contacté par Europe 1, Vinted n'a pas répondu à nos sollicitations.