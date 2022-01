Assouplissement des restrictions sanitaires : une très bonne nouvelle pour les Français

REPORTAGE

Les Français retrouvent le sourire. Après plusieurs semaines marquées par des restrictions sanitaires, Jean Castex a annoncé hier l'assouplissement et la levée de beaucoup de mesures . La fin du télétravail obligatoire, du port du masque en extérieur, mais aussi la réouverture des discothèques, ravissent les Français, en particulier les plus jeunes.

Hâte de s'amuser

"Globalement, mentalement, ça va nous faire tous du bien", confie Inès, 18 ans, le sourire aux lèvres à l'idée de retrouver sa vie d'avant, consommer debout dans les bars et danser en discothèque. François et Aurélien seront, eux aussi, dès que possible sur la piste de danse. "Ça fait un moment, hâte d'y retourner et de s'amuser. On en avait un peu marre du Covid . On va au moins pouvoir manger du popcorn dans les cinémas", se réjouissent-ils au micro d'Europe 1.

Ils pourront aussi faire tomber le masque en extérieur. Un soulagement pour Alexis. "Je commence à en avoir un peu marre et je ne pense pas que ce soit très utile. Le retour à la normale est une bonne nouvelle. Je pense que le

bien-être des Français a diminué pendant la pandémie".

"Un peu tôt pour crier victoire"

D'autres préfèrent rester prudents et ne se réjouissent pas trop vite. "Il y a comme un air de déjà vu", souffle un jeune homme. "C'est un peu tôt pour crier victoire. C'est toujours comme ça, des fois ils ferment, après ils ouvrent puis ils referment. Mais beaucoup de gens sont optimistes".