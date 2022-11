Certideal : transformer le marché du reconditionné

>> Cet article est sponsorisé par Certideal, la rédaction d'Europe 1 n'a pas participé à sa rédaction

Acheter un téléphone neuf consomme autant d’énergie que de recharger et utiliser un téléphone déjà existant pendant 10 ans. Le marché du reconditionné séduit de plus en plus ces dernières années, tant pour profiter de prix attractifs que pour préserver notre planète. Certideal.com, plateforme française spécialisée dans les produits électroniques reconditionnés, s’engage à offrir à ses clients des appareils reconditionnés vérifiés et certifiés.

Un marché florissant

Une étude du Crédit Agricole de décembre 2021 montre que huit Français sur dix trouvent important de lutter contre le gaspillage. 75% d’entre eux souhaitent donner une seconde vie à leurs biens. Au-delà de l’impact environnemental, l’aspect financier rentre aussi en ligne de compte car les prix des produits high-tech neufs s’envolent à chaque nouvelle sortie. Acheter du reconditionné permet d’accéder à un matériel de qualité à prix plus bas. A la différence d’un produit d’occasion, un produit reconditionné est entièrement remis à neuf, son fonctionnement est donc optimal et c’est surtout son aspect esthétique qui peut varier.

Le cabinet Gfk nous apprend que 3,1 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus en 2021, soit une augmentation de 20% en un an : l’achat du reconditionné se démocratise. La start-up Certideal s’est lancée sur ce marché en 2015, et propose des téléphones reconditionnés testés et certifiés conformes par une cellule d’experts techniques, par exemple un iPhone 13 à 859,90 euros.

Des convictions fortes

L’idée de Certideal a germé dans l’esprit de Yoann Valensi et Laure Cohen lorsqu’ils ont dû se procurer, pour leur travail, des smartphones et tablettes d’occasion. Perplexes face à des services qui ne leur semblaient pas fiables, ils se sont tournés vers les téléphones reconditionnés, mais les produits reçus n’étaient pas conformes. Conscients de cette brèche sur le marché du reconditionné, ils s’y sont engouffrés, forts de leur expertise et d’une exigence de qualité. La plateforme bénéficie de la certification à la norme américaine R2:2013 ("responsible recycling") et de la norme ISO 14001 d’un management environnemental. Certideal a également été choisie pour rejoindre le programme French Tech 120, initié par le gouvernement, qui vise à soutenir les start-ups pouvant devenir des leaders technologiques de rang mondial.

Les garanties Certideal

Les produits proposés par Certideal sont tous vérifiés et validés, et bénéficient de garanties égales à celles des produits neufs, le tout en préservant la planète. Pour l’iPhone 13 reconditionné, Certideal promet par exemple un écran comme neuf et une coque présentant seulement quelques micro-fissures. Testé et garanti 24 mois, il est dans un état technique entièrement fonctionnel. Pour offrir les meilleures prestations possibles, Certideal vérifie systématiquement que le téléphone n’est pas blacklisté par les opérateurs et examine 30 points de contrôle techniques : la capacité de charge de la batterie, la caméra, le fonctionnement des boutons, les connexions, les haut-parleurs, la compatibilité de la 4G avec les différents opérateurs… Autant de garanties qui permettront au consommateur de se lancer dans un achat en toute confiance.