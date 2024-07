Cérémonie d'ouverture des JO: les évêques déplorent des «scènes de dérision et de moquerie du christianisme»

La Conférence des évêques de France (CEF) ont déploré samedi "des scènes de dérision et de moquerie du christianisme" lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, comprenant aussi, à leurs yeux, de "merveilleux moments".

"La cérémonie d’ouverture proposée par le COJOP a offert hier (vendredi) soir au monde entier de merveilleux moments de beauté, d’allégresse, riches en émotions et universellement salués. Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons très profondément", écrivent-ils dans un communiqué, cosigné par les organisateurs des "Holy Games" -programme de l'Eglise catholique pour concilier sport et foi.

Si les scènes ne sont pas précisément évoquées, un moment marquant de la cérémonie a été un tableau intitulé "Festivité" commençant par l'image d'un groupe à table, dont plusieurs drag queens, faisant penser à la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres.

"Nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l’outrance et la provocation de certaines scènes. Nous souhaitons qu’ils comprennent que la fête olympique se déploie très au-delà des partis pris idéologiques de quelques artistes", ajoutent la conférence des évêques et les organisateurs des "Holy Games".

"Ridiculiser les Chrétiens"

Ils remercient également "les membres des autres confessions religieuses qui nous ont exprimé leur solidarité". "Le sport est une merveilleuse activité humaine qui réjouit profondément le cœur des athlètes et des spectateurs. L’olympisme est un mouvement au service de cette réalité d’unité et de fraternité humaine. Place au terrain des compétitions, qu’il apporte vérité, consolation et joie à tous!", conclut le communiqué.

Des voix à droite et plus encore à l'extrême droite se sont aussi indignées depuis vendredi soir d'une cérémonie d'ouverture "wokiste", avec, entre autres, une vision qui "cherche à ridiculiser les Chrétiens".

"À tous les chrétiens du monde qui regardent la #cérémoniedouverture et se sont sentis insultés par cette parodie drag queen de la Cène, sachez que ce n'est pas la France qui parle mais une minorité de gauche prête à toutes les provocations", a ainsi lancé l'eurodéputée Marion Maréchal (ex-Reconquête) sur le réseau social X.