Catherine Nay invitée exceptionnelle d’Europe Matin de 8h13 à 9h

Observatrice et commentatrice de la vie politique française depuis plus de 50 ans, Catherine Nay est l'invitée de la matinale d'Europe 1 à l'occasion de la sortie de son livre "Tu le sais bien, le temps passe". Figure emblématique de la station, cette experte de la vie politique française répondra aux questions de Sonia Mabrouk, puis de Dimitri Pavlenko dès 8h13 et jusqu'à 9h.