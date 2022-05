CARTE - Découvrez si votre commune est menacée par la montée de la mer

Votre commune est-elle menacée par la montée des eaux ? Le gouvernement a publié, au Journal Officiel, la liste des villes qui devront s’adapter en priorité à l’érosion aggravée par le réchauffement climatique. Au total, 126 localités sont concernées, en métropole et dans les Outre-mer. La majorité d’entre-elles sont situées sur les côtes Atlantiques (31 en Nouvelle-Aquitaine) et dans l’Ouest de la France (41 en Bretagne et 16 en Normandie). La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont aussi concernées.

Une carte pour évaluer les risques

Selon l’indicateur national de l’érosion côtière, la loi Climat et Résilience de 2021 prévoit de nouvelles dispositions pour ces communes en première ligne. Les maires vont devoir cartographier les zones menacées par la montée des eaux, à 30 et 100 ans. Cette carte devra servir de base pour établir de nouvelles règles d’aménagements du territoire. Ainsi, certains endroits seront étiquetés comme désormais non constructibles et de perspectives de relocalisation pour de nombreuses maisons et infrastructures en bord de mer devront être imaginées.

1,5 million d’habitants concernés en France

Cette liste sera révisée tous les neuf ans et pourrait bien s’agrandir. Selon les chiffres officiels, 864 communes françaises sont déjà "particulièrement vulnérables" aux submersions marines. Environ 1,5 million de personnes habitent sur ces zones menacées. Le 12 février dernier, la première ministre Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, annonçait au Parisien vouloir "relocaliser" les logements menacés par l'érosion maritime. Elle indique qu’entre 5.000 et 50.000 habitations sont directement menacées par le recul du trait de côte d’ici la fin du siècle.