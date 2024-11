Carcassonne : les raisons de la colère des viticulteurs qui se mobilisent ce samedi

Après les agriculteurs, c'est au tour des viticulteurs de battre le pavé. Ce samedi après-midi, une importante manifestation est organisée à Carcassonne, dans l’Aude. Le Syndicat des vignerons, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs appellent à la mobilisation un an après le rassemblement qui s’était organisé à Narbonne. Et s'ils ont décidé d'y répondre, c'est que les viticulteurs ont de multiples raisons d'être en colère.

Prix du vin, charges, mauvaise récolte…

À commencer par le prix du vin. Début novembre, ces mêmes viticulteurs vidaient des bouteilles de vin sur les parkings de magasins Lidl. Selon les professionnels, des bouteilles sont affichées en rayon à moins de deux euros, alors que les enseignes les achètent à 0,80 euro. Un prix inférieur au coût de production qui est de plus d'un euro pour les viticulteurs.

Et alors que les charges ne cessent d'augmenter, la qualité de la récolte ne va pas aider. De nombreux viticulteurs la qualifient de "pire récolte du siècle". Autre point de crispation important, l'Aude va être l'un des territoires les plus touchés par l'arrachage. Sur les 27.400 hectares concernés au niveau national, près de 5.000 le seront dans ce département.

Du côté des autorités, on craint que ce rassemblement trouble l'ordre public. Un arrêté a notamment été pris pour interdire la circulation d'engins agricoles sur les agglomérations de Trèbes et de Carcassonne, et ce jusqu'à ce samedi, 22 heures.