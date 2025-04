Fuite d'azote mortelle dans une salle de sport à Paris : quels sont les dangers de la cryothérapie ?

Ce lundi, une personne est morte et une autre est dans un état grave suite à une intoxication dans une salle de sport dans le 11e arrondissement de Paris. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les faits. Une fuite d'azote serait à l'origine de cette intoxication.

Un drame a eu lieu dans une salle de sport dans le 11e arrondissement de Paris. Ce lundi, une employée est décédée et une cliente est dans un état grave après une fuite d'azote lors d'une séance de cryothérapie, selon les premiers éléments de l'enquête.

"Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte" et confiée au commissariat du 11e. Une autopsie et des analyses toxicologiques doivent être pratiquées. Mais qu'est-ce que la cryothérapie ?

Des salles où il peut faire -110 degrés

La cryothérapie est une "thérapie par le froid" utilisée pour réduire les douleurs musculaires, soulager les inflammations et favoriser la récupération après l'effort. La cryothérapie peut être réalisée sur des zones spécifiques du corps, ou de manière globale dans des chambres cryogéniques.

Des chambres dans lesquelles la température descend en dessous des -110 degrés. De telles températures sont atteignables par la libération de vapeur d'azote liquide. La personne qui réalise une séance de cryothérapie entre dans la chambre en maillot de bain, seuls les pieds et les mains sont protégés, et reste entre deux et trois minutes dans le froid. Une autre technique est possible, celle des cabines, dans lesquelles le corps est en contact avec les vapeurs, sauf la tête.

Quels sont les dangers ?

La cryothérapie sur le corps entier n'est pas sans danger, l'exposition prolongée a de telles températures peut provoquer des lésions cutanées. Une étude de l'Inserm, datant de 2019, indique que des problèmes de sécurité peuvent causer des "brûlures locales au 1er ou 2e degré, céphalées ou accentuations des douleurs présentes, urticaire chronique au froid...".

Concernant l'azote, ce gaz, inodore et incolore, fait partie intégrante de la composition de l'air : 78% d'azote et 21% d'oxygène. Mais en cas de fuite dans une zone confinée, comme l'explique Air Liquide, il appauvrit "la zone en oxygène et créer un danger d'anoxie", donc d'une diminution de la quantité d'oxygène que le sang distribue aux tissus. Ce qui correspond à une intoxication.

En dessous de 18% d'oxygène dans l'air, "il y a risque d'évanouissement rapide sans possibilité de réaction jusqu'au décès". C'est pour cette raison que, dans son stockage et son utilisation, il est important de contrôler la teneur en oxygène dans l'air ambiant.