Transavia dévoile ses nouvelles destinations (ensoleillées) pour l'hiver 2025

La compagnie aérienne low cost Transavia a publié ce mardi matin son nouveau catalogue pour l'hiver 2024-2025. Avec 18 nouvelles destinations avec des prix d'appels attractifs, la filière d'Air France met l'accent sur des vols au départ des aéroports régionaux.

Transavia a mis en ligne ce mardi matin son catalogue pour l'hiver 2025. Comme l'a révélé en exclusivité Le Figaro, avec 18 nouvelles lignes, majoritairement au départ des aéroports régionaux, la filiale low cost d'Air France cherche à décentraliser ses offres, tout en restant compétitive avec des prix d'appels alléchants.

Le Cap-Vert et le Moyen-Orient, premières destinations

Istanbul, l'Arabie saoudite, le Cap Vert... Transavia prépare un hiver ensoleillé à ses voyageurs. La filiale qui a enregistré une croissance de 16.4% de son chiffre d'affaires sur l'année 2024, compte bien poursuivre sur sa lancée, comme l'a confié Nicolas Hénin, directeur général adjoint de Transavia France au Figaro. "Nous sommes sur une dynamique très soutenue, avec une croissance de 20% prévue en 2025 par rapport à 2024, soit le double du rythme de l'année dernière".

Et pour ce faire, le transporteur aérien cherche à accroitre sa capacité en mettant en ligne de nouveaux avions "performants, qui consomment moins" mais qui doivent "voler plus pour qu'ils soient rentables". Ces appareils vont dont être mis en service essentiellement au départ des aéroports régionaux de Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Nantes. Paris-Orly n'est pas en reste avec deux nouvelles destinations.

Vols au départ de Paris-Orly

Les Parisiens pourront fuir la grisaille de la capitale en s'envolant pour Istanbul en Turquie et Médine en Arabie Saoudite. La capitale turque sera reliable quotidiennement à partir du 26 octobre prochain, et ce à partir de 73 euros TTC l'aller simple. De son côté, la deuxième ville sainte de l'islam sera accessible à compter du 29 octobre, tous les mercredis et samedis et pour le prix minimum de 129 euros TTC l'aller simple.

Vols au départ de Nantes

Des voyages 100% Cap Vert seront disponibles au départ de l'aéroport Nantes Atlantique. Les îles de Boa Vista et de Sal appartenant à l'archipel situé au large de l'Afrique de l'Ouest, seront accessibles tous les lundis à partir du 27 octobre. Il faudra compter respectivement au moins 120 euros et 125 euros TTC pour un aller simple.

Vols au départ de Bordeaux

Les Bordelais pourront, au même titre que les Nantais, et avec les mêmes conditions, se rendre sur les îles de Boa Vista et de Sal au Cap-Vert. Une destination en plus s'ajoute également au catalogue de l'aéroport girondin, avec des vols destination l'Égypte. La ville côtière d'Hurghada, bordant la Mer rouge, sera joignable tous les vendredis dès le 31 octobre et pour la somme minimale de 49 euros TTC l'aller simple.

Vols au départ de Toulouse

L'aéroport de la ville rose accueille cinq nouvelles destinations avec la compagnie Transavia. Les Toulousains pourront se rendre sur les îles du Cap-Vert Boa Vista et Sal tous les vendredis à partir du 31 octobre et pour un coût de 120 euros et 125 euros TTC l'aller simple.

La compagnie d'Air France met également l'accent sur le Proche-Orient avec trois nouvelles destinations. La ligne à destination de Tel Aviv en Israël va s'ouvrir le 27 octobre, avec un aller simple tous les lundis et pour le coût de 79 euros TTC. Enfin, Djeddah et Médine, deuxième et quatrième villes d'Arabie Saoudite, seront reliées à Toulouse à compter des 28 et 29 octobre. Un vol sera prévu tous les mardis, pour la somme de 109 euros TTC pour Djeddah et de 129 euros TTC pour Médine.

Vols au départ de Marseille

La cité phocéenne sera reliée aux aéroports saoudiens de Djeddah et Médine pour les vacances de la Toussaint. Il sera possible de s'y rendre tous les jeudis à compter du 30 octobre, pour la somme de 129 euros TTC et 109 euros TTC minimum. Tel Aviv, accueillera, elle, deux vols par semaine depuis Marseille. Pour 79 euros TTC l'aller simple, les vols seront organisés tous les mardis et dimanches.

Enfin, les Marseillais pourront atterrir dans la capitale cap-verdienne Praia, tous les samedis à compter de la Toussaint, et en déboursant au minimum 120 euros TTC l'aller simple.

Vols au départ de Lyon

Toues les dimanches à compter du 26 octobre, les Lyonnais pourront choisir entre Médine et Praia comme nouvelle destination de vacances. La ville sainte sera accessible pour 119 euros TTC l'aller simple. Il faudra débourser 120 euros minimum TTC pour un aller simple à destination de Praia.