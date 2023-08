Canicule : sur les marchés de Lyon, les commerçants s'adaptent pour protéger leurs produits de la chaleur

Il va faire chaud encore ce jeudi dans le sud et l'est de la France. 17 départements sont toujours en alerte rouge pour la canicule et 39 autres sont en alerte orange. Il fait déjà 30 degrés à Castres, 29 degrés à Toulouse en début de matinée. Une chaleur étouffante, même la nuit, difficile à supporter. À Lyon, par exemple, on s'apprête à vivre un 14e jour consécutif de fortes chaleurs. Europe 1 s'est rendue dans la capitale des Gaules, sur la place Saint-Ambroise, dans le huitième arrondissement. Le jeudi, c'est jour de marché, et les commerçants, notamment ceux qui proposent des fruits et des légumes, doivent s'adapter pour que la marchandise ne soit pas trop longtemps exposée au soleil.

Éviter que les produits "restent cinq ou six heures à la chaleur"

Le défi, c'est de les sortir au dernier moment, d'attendre l'arrivée des clients pour positionner les produits colorés. Et puis démarre une chorégraphie millimétrée pour les conserver sur les étals. "On fait un roulement, on met les produits à l'arrière du banc", expliquent Hussen et Vanessa. "Quand on veut recharger, on met le neuf devant. Comme ça, au moins, tous les fruits et les légumes tournent et ils ne restent pas cinq ou six heures sur le banc à la chaleur."

"Après, on essaye de les déplacer dans la matinée en fonction des rayons du soleil, car autrement, ils murissent beaucoup plus vite que d'habitude", reprennent les commerçants. Avec le risque que les fruits et légumes soient "beaucoup plus mous et moins vendables."

Moins de clients

Règle numéro deux : ne pas surcharger les présentoirs pour éviter de repartir avec ces invendus réchauffés. D'autant que la fréquentation chute, comme le constate Jean-Marc, qui a placé ses quenelles et ses cordons bleus sur son stand réfrigéré. Les clients "viennent plus tôt. Jusqu'à 10 heures, 10h30, ça va, mais après les gens rentrent au plus vite. Pour les producteurs, les salades, tomates, melons..." se vendent bien. "Mais les gens ne prennent pas de poulet ou de choses à cuire car ils ne mettent pas le four en route. On charge moins que l'hiver, ça c'est sûr", reconnaît le commerçant.

Les grandes ombrelles des commerçants dépassent dans les allées pour protéger les clients dont la moyenne d'âge a rajeuni : pour éviter la chaleur, ce jeudi matin, beaucoup de personnes âgées manquent à l'appel.