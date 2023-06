Ehpad : face à la chaleur, comment le personnel protège-t-il les plus vulnérables ?

Le temps sera chaud et ensoleillé dimanche sur l'ensemble du pays. Météo-France prévoit pour les mois à venir des températures probablement encore supérieures aux normales. Dans les Ehpad, on s’y prépare tant bien que mal. Les personnels ont déjà commencé à appliquer les bons gestes pour protéger les personnes âgées. Europe 1 s'est rendue dans un établissement du 17e arrondissement de Paris.

Rideaux fermés, climatisation à 22 degrés

"Je regarde si vous avez encore de l'eau gazeuse." Le noir est quasi complet dans cette chambre très exposée au soleil, où Francine, agente de service, prendra tout l'été des précautions particulières. "Je ferme les doubles-rideaux. L'année dernière, j'ai été voir la directrice pour qu'elle envoie un mail aux familles. C'est vrai que ce n'est pas agréable de voir ses parents dans le noir mais c'est mieux par rapport à la chaleur", assure-t-elle au micro d'Europe 1.

Dans les parties communes de l'établissement, la climatisation est réglée à 22 degrés. La porte d'Hélène, 95 ans, reste ouverte. "Je suis bien, même là, j'avais froid, j'ai mis un petit pull, on ne bouge pas aussi..." témoigne-t-elle.

Les Ehpad en manque de personnel

Les bouteilles d'eau s'accumulent sur les tables de chevet des résidents. Une vingtaine d'entre eux ont un suivi particulier. "Chaque verre, chaque demi-verre est comptabilisé pour les personnes les plus fragiles, de manière à ce que la surveillance soit le plus proche possible de la réalité", explique la directrice de l'établissement. Même si le personnel est rodé, Françoise, aide-soignante en Ehpad depuis plus de dix ans, appréhende et regrette le manque de personnel. "On s'organise mais c'est lourd", avance-t-elle. Le plan canicule pour les seniors court encore jusqu'au 15 septembre.