«Il fait vraiment trop chaud» : à Lyon, habitants et touristes fuient la chaleur

"C'est désertique..." Seul dans son kiosque de friandises face à des manèges vides dans le fameux parc lyonnais de la Tête d'Or, Yann tente de garder le sourire. Si Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule pour ce mercredi à partir de midi, dans la capitale des Gaules les 40 degrés avaient déjà été atteints la veille. Alors les rues ont été désertées, tout comme les lieux touristiques. Et les rares commerçants encore ouverts attendent en vain des clients qui ont préféré la fraîcheur d'une climatisation à la torpeur de la vague de chaleur. "C'est normal que les gens ne viennent pas, il fait vraiment trop chaud", confirme au micro d'Europe 1 Yann.

"40 degrés, c'est impossible"

"Je pense qu'on est à une personne toutes les 40 minutes à peu près. D'habitude il y a une file d'attente, tous les commerçants sont ouverts et il y a vraiment du mouvement." Une activité au ralenti donc, qui touche aussi Philippe : l'homme derrière le spectacle de marionnettes. Il est passé de quatre représentations par jour, à deux. Des spectacles pendant lesquels il transpire à grosses gouttes pour beaucoup moins de rires. "D'habitude, sur les séances du mois d'août, on est à peu près à plus d'une centaine de personnes par séance. Là, il y avait une grosse vingtaine". Sans compter qu'en ce qui concerne la recette, "il y a un vrai manque à gagner".

Finalement, sous le soleil de plomb qui assomme Lyon, la seule file d'attente est formée devant les fontaines à eau par les rares touristes qui s'aspergent. "40 degrés, c'est impossible", lâche, avachie contre un muret, Laura, touriste espagnole qui agite son éventail. Elle dépensera son argent dans les endroits climatisés.