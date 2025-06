Canicule : plus que deux départements en vigilance orange dimanche matin, annonce Météo-France

Deux départements, l'Isère et le Rhône, restent dimanche en vigilance orange pour canicule, a annoncé Météo-France, tout en prévenant que de "très fortes chaleurs" restent attendues dans la journée "sur une grande partie est du pays". Samedi, une température maximale de 39°C a été relevée à Angoulême, a précisé l'organisme.

Deux départements, l'Isère et le Rhône, restent dimanche en vigilance orange pour canicule, a annoncé Météo-France, tout en prévenant que de "très fortes chaleurs" restent attendues dans la journée "sur une grande partie est du pays". La vigilance orange canicule a été levée "sur tous les départements de l'ouest du pays", a ajouté Météo-France dans un bulletin de suivi.

39°C à Angoulême

Samedi, une température maximale de 39°C a été relevée à Angoulême, a précisé l'organisme. "Localement les 38°C ont été atteints en Vendée", signale Météo-France, qui a aussi relevé comme températures maximales, dans l'ouest, 38°C à Saintes et Niort, 37°C à Rennes, Angers, Tours et Poitiers, 36° au Mans, 35°C à Laval, 34°C à Nantes, La Roche-sur-Yon et La Rochelle.

Dans le Rhône et l'Isère, "les températures ont été comprises entre 34 et 37°C, avec par exemple 35°C à Lyon", selon Météo-France. Pour dimanche, l'organisme attend "souvent les 35-36°C sur le Rhône et l'Isère", mais les températures pourront grimper "localement" jusqu'à "37 à 38 degrés, notamment sur Lyon", prévient-il.