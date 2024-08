Canicule : la ville de Madrid ouvre gratuitement certains lieux touristiques aux heures les plus chaudes

Dans l'immense salle de danse du Centre des Beaux-arts de Madrid, les tutus et les ballerines ont laissé place à d'immenses plantes vertes qui jouxtent les dorures murales de l'édifice. Au milieu de cette petite forêt improvisée, Maria, touriste espagnole venue de Valence, profite de cette fraîcheur. "C'est fantastique, nous devrions avoir des lieux comme ça partout. C'est un bon endroit pour se relaxer et pour, bien sûr, échapper à la chaleur".

"C'est agréable tout l'été"

Utiliser la fraîcheur dégagée par les plantes pour rafraîchir naturellement l'atmosphère, c'est là tout l'objectif de cette installation éphémère. Un projet qui séduit cette touriste brésilienne : "Il fait très frais. Je vis à Rio de Janeiro et là-bas, ils mettent la clim partout, ce que je déteste. Ça me paraît beaucoup mieux d'utiliser ce système avec des plantes. C'est agréable tout l'été".

Plusieurs sites culturels sont ainsi accessibles librement pour se rafraîchir aux heures les plus chaudes. Une initiative qui profite aussi aux locaux comme Carmen, une madrilène octogénaire : "Un refuge pour l'été, c'est formidable parce que dans ma maison, à Madrid, il fait très chaud. Et puis ce lieu est très beau. On peut admirer ces grands murs, très anciens. C'est vraiment une belle idée".

L'installation restera en place jusqu'en septembre et la maire n'exclut pas de la renouveler l'été prochain.