Carcassonne : pour échapper aux fortes chaleurs, les touristes optent pour une visite nocturne de la forteresse

"C'est beaucoup plus confortable que cet après-midi. C'est formidable". Christine ne regrette pas sa visite à la chandelle des remparts de Carcassonne. Elle et son mari arrivent de Haute-Saône, et ils supportent difficilement les fortes chaleurs. Malgré un thermomètre qui affiche 29 degrés en milieu de soirée, cette visite au clair de lune apparaît comme une aubaine.

"On a beaucoup d'enfants dans les visites nocturnes et ça se passe toujours très bien"

"Avec une chaleur pareille, c'est vrai qu'on était bien contents d'avoir choisi la visite nocturne". Quand on demande aux visiteurs s'ils auraient fait cette visite en pleine journée, la réponse est sans appel : "Ah non, je ne l'aurais pas faite. Quand j'ai vu qu'il y avait les visites du toit, j'ai choisi cette option pour mon bien-être".

Un confort qui profite également aux professionnels. Marie est guide à la cité. Pour elle, travailler à la nuit tombée est un luxe, surtout en période caniculaire : "Moi, je vois la différence. On apprécie davantage le climat, puis les gens sont moins énervés, notamment les enfants. On a beaucoup d'enfants dans les visites nocturnes et ça se passe toujours très bien. C'est vrai que j'apprécie beaucoup les visites nocturnes parce que c'est vraiment un moment tranquille".

Des visites nocturnes qui seront proposées durant tout l'été dans la ville de Carcassonne.