Campagne de vaccination dans les lycées : les élèves seront-ils au rendez-vous ?

REPORTAGE

C'est une rentrée scolaire placée sous le signe de la vaccination pour un peu de 12 millions de collégiens et lycéens. Une nouvelle reprise tout en respectant un protocole sanitaire strict : masque en intérieur dès la primaire, limitation du brassage des élèves par niveau. Mais la grande nouveauté cette année pour les 12-17 ans, c'est qu'ils pourront se faire vacciner contre le Covid-19 dans leur établissement. Les étudiants seront-ils au rendez-vous ? Europe 1 leur a tendu le micro devant le lycée Guillaume Apollinaire à Nice.

"Je ne me vaccinerais que si c'est obligatoire"

Devant ce lycée niçois, ce sont les secondes qui viennent de franchir en premier, les grilles de l'établissement. Plus tard dans la journée, ce sera au tour des élèves de première et de terminale de faire leur rentrée. Début des cours à huit heures, avec des sourires sur leurs visages. Ils sont heureux de revoir les copains. Certains qui passent du collège au lycée sont un peu angoissés. Ce lycée propose dès cet après midi aux élèves de se faire vacciner, mais Souâd et Youness sont partagés. "Moi je me vaccinerait que si c'est obligatoire", explique Souâd au micro d'Europe 1. "Bientôt, ça va être obligatoire dans les magasins, les restaurants, c'est mieux de faire le vaccin sinon on ne pourra pas rentrer dans ces établissements", répond Youness, même s'il dit 'être pas encore sûr de se faire vacciner dans son école'.

Des avis mitigés

D'autres lycéennes comme Chloé et Léa ne se feront pas vacciner. Mais ces deux adolescentes qui entrent en seconde espèrent vivre une année normale. "On voudrait que ça revienne comme avant. Avant les cours en visio et les pass sanitaires on était libres. C'est fini, tout ça", soupire l'une des étudiantes. "On n'a pas assez de recul sur le vaccin, donc ça me tente pas. Franchement, je ne me ferais pas vacciner à l'école", explique son amie. Ce constat était largement partagé par la majorité des élèves rencontrés devant les grilles du lycée ce jeudi matin.