Cagnottes pour les grévistes : "Force ouvrière a pu m’aider d’une centaine d’euros"

Locales ou nationales, sur internet ou sur les piquets de grève, les cagnottes pour soutenir financièrement les grévistes contre la réforme des retraites se multiplient depuis le début du mouvement. Le syndicat Force Ouvrière (FO), à Rennes (Ille-et-Vilaine), a déjà commencé à verser de l'argent à des grévistes. D'autres syndicats devraient lui emboîter le pas d'ici quelques jours.

Entendu sur europe1 : Pour moi, ça représente beaucoup. Notamment pour payer les factures et recharger les batteries pour continuer ce combat dans lequel il ne faut rien lâcher.

Pour Bastien, un Rennais de 33 ans concierge dans un immeuble, cette aide est plus que bienvenue. Il participe à toutes les manifestations depuis le début du mouvement. Conséquence : 200 euros en moins sur son salaire de 1.200 euros. Heureusement, son syndicat lui a donné un petit coup de pouce. "Force ouvrière a pu m’aider d’une centaine d’euros. Pour moi, ça représente beaucoup. Notamment pour payer les factures, pouvoir aller me ressourcer auprès de ma famille et recharger les batteries pour continuer ce combat dans lequel il ne faut rien lâcher."

7.500 euros dans la cagnotte FO d'Ille-et-Vilaine

Par pudeur, il n’avait pas osé demander cette aide. C’est une initiative de son syndicat. "Je ne voulais pas le demander car je sais qu’il y a d’autres personnes, les cheminots ou les professeurs, qui ont autant de difficultés. Là, c’est Fabrice Le Restif, le secrétaire départemental, qui est venu me voir car il connaissait ma situation. Il m’a dit qu’on était là pour s’aider."

Le secrétaire départemental FO Fabrice Le Restif connaît l'importance de ce soutien financier. C'est un moyen de poursuivre la lutte dans le temps : "C’est la solidarité en acte. On est ensemble, jusqu’au bout. Pour faire tenir ce noyau dur, il faut absolument que cette cagnotte se développe et que cette aide se fasse."

La cagnotte FO d’Ille-et-Vilaine dépasse pour l’instant les 7.500 euros et elle a déjà aidé une vingtaine de personnes. Ces premiers dons en appelleront d’autres prochainement.