Cabane gonflable et jardin privé : deux manières innovantes de camper cet été

Avis aux amateurs de camping ! Si vous prévoyez cet été d’arpenter les routes de France en camping-car ou avec une tente sur le dos, ces initiatives pourraient vous changer la vie. Lundi dans La France Bouge, Europe 1 vous présente deux entreprises françaises qui proposent un camping 2.0.

Au fond d'un jardin privé

A ceux qui redoutent douches bondées et voisins bruyants, la plateforme Home Camper propose de planter la tente non pas dans un établissement mais dans le jardin d'un particulier. "Notre service en ligne permet aux voyageurs de camper à prix modérés sur des terrains privés", précise Etienne de Galbert, fondateur de Home Camper, au micro d'Europe 1. Les terrains sont louables à la nuit à partir de 5 euros. Le prix augmente si un camping-car ou une cabane y sont déjà installés.

"Pour l'utiliser, il y a deux possibilités. Vous pouvez réserver de chez vous, en tapant le nom de la région où vous souhaitez vous rendre. Si vous êtes déjà en route, vous pouvez également localiser les terrains libres autour de vous." Tous les particuliers peuvent proposer leur jardin, avec quelques consignes : pas plus de six emplacements sur un même terrain, pas plus de 20 personnes en même temps et pendant pas plus de 90 jours par an.

Une cabane gonflable à porter sur le dos

À ceux dont le premier souci est le confort, l'entreprise 2R Aventure propose une cabane tout terrain, avec matelas et moustiquaire. Transportable sur le dos (elle pèse toutefois 15 kilos), la "Cabaniste 0" peut être installée sur des cailloux ou sur l'eau. "La cabane est livrée avec un sac sur mesure et un gonfleur très compact. On commence par gonfler le matelas, puis les arceaux et, si on le souhaite, les boudins de rehausse", explique Noémie Rogeau, dirigeante de 2R Aventure.

La matière est imperméable et increvable, assure-t-elle. La cabane est vendue en ligne, à quelque 2.000 euros pièce.