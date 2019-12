"Ça va être beaucoup d'émotion" : des dizaines de jeunes rendent hommage aux soldats morts au Mali

"Ça représente beaucoup pour nous." Lundi, des dizaines des jeunes seront présents aux Invalides pour assister à la cérémonie d'hommage aux 13 militaires morts au Mali. "Ils ont porté les valeurs de la nation, c'est important de commémorer leur mort tragique", affirme Marine Guézo, élève de Terminale ES dans le Vaucluse. Sa classe a été sélectionnée pour faire le déplacement.

"On est là pour leur faire honneur"

Parmi les jeunes présents, il y aura aussi des collégiens de Gap, ville de garnison de quatre soldats honorés. S'ils les croisent tous les jours dans la rue, la cérémonie est l'occasion de découvrir le véritable sens de leur engagement. "Ça va être beaucoup d'émotion. On est peut-être jeunes, mais on comprend ce qu'il se passe", affirme une élève. Un autre renchérit : "On est là pour leur faire honneur, et les remercier de nous protéger à chaque instant."

Avant de faire le voyage, la classe a travaillé avec son professeur d'histoire-géographie sur l’opération Barkhane. Une guerre au Sahel que Chloé, 14 ans, découvre. "On nous a expliqué pourquoi des militaires sont là-bas, et que certains y meurent. On s'en rendait pas vraiment compte." Leur présence a un sens pédagogique, salue la principale du collège : "J’espère qu’ils vont en retirer le sens des valeurs républicaines portées à la fois par l’armée et par l'éducation nationale. C’est important pour tous les jeunes de France."