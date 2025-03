Une influenceuse toulousaine, Nadjet Meskine, organise un premier concours de beauté pour les femmes en situation de handicap le 28 juin prochain à Hyères. "Ce sera un concours reconnu, comme Miss France", affirme-t-elle dans l'émission "Pascal Praud et vous" sur Europe 1, avant de décrire cet événement.

Voici un nouveau concours de beauté qui "va cartonner cet été", promet son organisatrice, l'influenceuse et mannequin Nadjet Meskine. La Toulousaine a créé le concours de Miss "Extrahandinaire" France, dédié aux femmes en situation de handicap, et dont la première édition se tiendra le 28 juin prochain à Hyères, dans le Var.

"Un concours reconnu, comme Miss France"

Ce concours sera "à la même hauteur que celui de Miss France", explique l'influenceuse toulousaine dans l'émission Pascal Praud et vous. "Ce sera un concours reconnu, comme Miss France", précise celle qui a été chroniqueuse avec Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.

Nadjet Meskine est elle-même en situation de handicap, ses jambes étant paralysées depuis sa naissance. Et pour cette première édition du concours, seules des candidates qui ont également un handicap moteur et se déplacent en fauteuil roulant, peuvent participer. "Après, pourquoi pas ouvrir (le concours) à tout type de handicap si la première édition cartonne, et je n'en doute pas, elle va cartonner cet été", affirme-t-elle enthousiaste, soulignant être à la recherche de bénévoles et de sponsors.

L'organisatrice ajoute que les places seront bientôt mises en vente, sur le site officiel du concours ainsi que sur le site Internet du bar Le Cirque, où se déroulera l'événement.