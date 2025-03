Pascal Praud et vous - Vanessa Douillet sur sa participation à Miss France : «Passées 40 ans, pour la société, on est un peu périmées, cataloguées»

À 42 ans, Vanessa Douillet, l'épouse de l'ex-judoka David Douillet, va participer aux sélections du concours Miss France. Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, elle déplore les regards de la société sur les femmes de son âge. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Je fais ce concours-là pour dire : 'Et alors ?'" À 42 ans, Vanessa Douillet, l'épouse de l'ex-judoka David Douillet, va participer en avril prochain aux concours régionaux de Miss France pour tenter de décrocher sa place à l'élection nationale. Une participation qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son âge. "Je trouve qu'aujourd'hui dans notre société, passées 40 ans, on n'a plus le droit de rien faire, d'avoir de challenge, d'avoir de rêve... Pour la société, on est un peu périmées, cataloguées", affirme-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.