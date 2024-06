«Ça fera de la fatigue en moins» : les usagers du métro ravis du prolongement de la ligne 14

Se rendre à l'aéroport d'Orly depuis le centre de Paris ne ressemble plus à un parcours du combattant. La ligne 14 du métro parisien a été prolongée de sept stations vers le sud ce lundi et dessert désormais le deuxième aéroport parisien. Son tracé comprend également une nouvelle gare à Saint-Denis, au nord de la capitale. C'est là qu'Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi matin pour inaugurer cette ligne 14 nouvelle version, le premier "supermétro" de la région.

Ces nouveaux tronçons devraient changer la vie de plusieurs millions d'usagers. Notamment celle de Leïla, habituée du métro, mais qui a fait le choix de prendre sa voiture pour aller travailler, lassée de la saturation de la ligne 13 qui dessert également Saint-Denis. Elle compte bien tester cette nouvelle ligne. "On espère que la ligne 14 sera plus accessible, qu'il y aura moins de monde dedans, et que ce soit plus agréable pour accéder au centre de Paris. On attend, mais c'est une bonne chose".

"Quand il pleuvra, je serai dans le métro"

Dominique, 64 ans, est lui soulagé. Fini, désormais, la marche à pied quotidienne pour se rendre au bureau. "Maintenant, je vais avoir douze minutes de métro, c'est super. Ça fera de la fatigue en moins. Quand il pleuvra, je serai dans le métro, tout confort, avec des prises de courant. Ce sera quand même mieux".

Ces huit années de travaux devraient faire de cette ligne l'une des artères principales en Île-de-France. "Ça va devenir à terme, on va dire d'ici à fin 2025, avec 1 million de voyageurs, la ligne la plus fréquentée de notre trafic", assure Jean Castex, le président de la RATP. Des abords du Stade de France à l'aéroport d'Orly, cette révolution tombe à pic, à un mois des JO.