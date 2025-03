«Ça fait vraiment une vraie coupure» : la campagne séduit davantage selon les plateformes de réservation de logement

Les séjours à la campagne connaissent un essor avec une hausse de 60 % des recherches sur Abritel et un doublement des réservations en cinq ans sur Airbnb. Un tiers des hébergements loués via Airbnb sont en zone rurale, offrant une vraie coupure du quotidien.

Pourquoi ne pas profiter du soleil et du retour des beaux jours avec un week-end dans le Cher ou dans l’Eure-et-Loir ? La campagne attire de plus en plus.

Le site de location Abritel a enregistré une hausse de plus de 60% des recherches de locations en Haute-Vienne par exemple. De son côté, la plateforme Airbnb indique que les séjours à la campagne ont doublé en cinq ans.

Un tiers des hébergements Airbnb loués situés en zone rural

Airbnb enregistre une croissance de 10% des réservations effectuées par les Français pour des séjours à la campagne en 2025. La région Rhône-Alpes, le Limousin ou encore le Centre ont le vent en poupe. Stéphanie voyage très régulièrement avec sa famille, comme pour beaucoup, elle recherche la déconnexion.

"On a tous une vie effrénée, les bruits, les réseaux, les écrans... Du coup, partir à la campagne, ça fait vraiment une vraie coupure. On part le vendredi, on revient le dimanche. Les enfants adorent. On va courir, on fait du vélo. Ça coupe réellement avec notre quotidien", explique-t-elle.

Ce n'est pas l'offre des locations qui manque, selon Airbnb, un tiers des hébergements loués sur la plateforme sont en zone rurale, mais ce ne sont pas les destinations touristiques qui attirent le plus, explique Clément Eulry, directeur général d'Airbnb.

"Les dynamiques sont fortes dans l'ensemble des géographies. On voit cependant des tendances encore plus fortes pour des séjours qui sont réalisés à la campagne, en dehors des sentiers battus", détaille le professionnel. Une bonne nouvelle aussi pour les hôtes, avec un revenu moyen de 3.800 euros brut par an.