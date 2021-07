"Ça fait plaisir de voir la France comme ça" : le défilé du 14 juillet a retrouvé son public

REPORTAGE

C'est un moment d'unité bienvenu après autant d'épreuves. Le défilé militaire du 14 juillet s'est tenu ce mercredi à Paris, avec comme thème "Gagner l'avenir". Un moment particulier pour Emmanuel Macron car c'est le dernier de son quinquennat. Il a suivi la cérémonie depuis la tribune présidentielle place de la Concorde, accompagné de son épouse Brigitte Macron et du gouvernement. Le moment était également marqué par la crise sanitaire du Covid-19. L'année dernière, le défilé avait été remplacé par une cérémonie statique, sans spectateurs.

Il a retrouvé cette année sa forme originelle. L'objectif était de montrer la volonté de surpasser les difficultés liées à la crise sanitaire. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, salue d'ailleurs l'hommage qui a été rendu à l'engagement de ces militaires dans ce contexte. L'édition 2021 a ainsi signé le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur les Champs-Elysées : 5.000 participants, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine ont participé au défilé.

© AFP

© AFP

Emotion des spectateurs

La ferveur a été au rendez-vous dans la foule rassemblée contre les barrières aux abords de l'avenue. Les familles étaient présentes pour observer leurs proches dans les rangs des militaires et des policiers. A l'image de cette famille normande qui attendait de voir passer les sous-officiers de la gendarmerie nationale.

"C'est mon fils", s'exclame Nicole, émue, reconnaissant son garçon au troisième rang. "C'est une fierté. Il a réussi à mener son projet jusqu'au bout. Donc on ne peut être que satisfait et fier."

© AFP

© AFP

Une émotion qui vaut toutes les contraintes sanitaires. En effet, les contrôles étaient très stricts pour s'approcher du défilé. Le pass sanitaire était obligatoire pour les spectateurs et ils devaient porter un masque.

Dans les tribunes, la jauge a été fixée à 10.000 personnes, contre 25.000 traditionnellement. Aucun problème pour Jacques, qui voulait que son fils de 12 ans découvre en vrai le 14 juillet. "C'est magnifique, ça faisait 25 ans que je n'étais pas venu. Et c'est la première fois que je viens avec mon fils, c'est top."

"Ca fait plaisir de voir la France comme ça; de voir que les gens applaudissent, de voir qu'on est fier de tout ça. C'est l'émotion, cette force, ce rassemblement de Français. C'est beau, on ne ressent pas ça quand on est derrière son écran télé. Effectivement, on voit dix fois mieux derrière son écran télé, mais on n'a pas l'émotion". Si son fils a eu un petit coup de cœur pour le défilé des blindés, c'est la Patrouille de France et sa traîne de fumée tricolore qui gagne à l'applaudimètre.

© AFP

© AFP

Le spectacle, d'une durée de 2 heures, s'est achevé par une Marseillaise entonnée par une chorale de 120 jeunes "engagés" : lycéens militaires, membres du service civique, du service militaire volontaire ou adapté, pompiers bénévoles.