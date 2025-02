Bouches-du-Rhône : hausse spectaculaire de 39% des vols de pièces de voiture en 2024

Triste record pour les Bouches-du-Rhône. C'est le département français le plus touché par le vol de pièces détachées automobile. Le phénomène s'amplifie depuis deux ans, selon les forces de l'ordre. Mais l'année 2024 a vu une augmentation de 39% de ces délits.

Les phares et caméras de reculs de certains modèles coûtent de plus en plus cher. C'est ce qui aiguise l'appétit des voleurs. Grégory n'est pas près d'oublier le choc vécu ce matin-là. Il est alors alerté par un voisin.

"Ils les écoulent en mettant des annonces sur internet"

"Il me prévient que tout l'avant de ma voiture a été volé. Je découvre un véhicule sans pare-choc, plus de calandre et plus de phares. C'est impressionnant quand on découvre son véhicule dans cet état-là. Je pense que c'est du travail de pro. Il y en a, selon les dernières estimations, pour 15.000 euros de réparations", s'attriste-t-il.

Dans son malheur, il s'estime heureux que les voleurs aient "travaillé proprement, sans couper les fils électriques", car la facture aurait encore grimpé. Mais pour lui, l'incompréhension est totale, d'autant qu'il vit dans un village sans histoire, près d'Aubagne.

Seulement, son SUV Audi fait partie des modèles prisés par les voleurs, confirme Michel, qui multiplie les réparations de ce genre dans sa carrosserie à Marseille : "Ce sont surtout les Mégane et les Audi. C'est sans arrêt. Il y a des blocs de phares qui coûtent 1.500 euros. La caméra de recul coûte 250 euros. Ils les écoulent en mettant des annonces sur internet", témoigne ce professionnel.

Effectivement, les annonces pullulent sur les sites de revente, comme Leboncoin, où les prix sont bradés. "C'est du deux à trois fois moins cher. Mais c'est compliqué de tracer les pièces. On sait qu'on a un marché parallèle qui s'est développé ces dernières années sur le département", constate Eddy Sid, porte-parole Unité police à Marseille. Selon lui, de nombreuses pièces détachées transitent par le port maritime de Marseille-Fos pour être ensuite revendues à l'étranger.