Bordeaux : quatre suspects interpellés après un important incendie dans un parking

La piste criminelle se confirme. Quatre suspects ont été interpellés lundi et mardi à Bordeaux, plus d'un mois après l'incendie qui avait ravagé le parking Salinières, le 18 mai dernier. Ce jour-là, ces deux hommes et deux femmes, des marginaux de moins de 25 ans, seraient descendus dans le troisième sous-sol du parking et auraient mis le feu, a appris Europe 1, confirmant une information de Sud-Ouest.

D'importants dégâts matériels

L'incendie avait touché quelque 370 véhicules et provoqué des trous béants dans le sol du niveau –2, qui s’était partiellement effondré. Trois pompiers avaient par ailleurs été intoxiqués.

Pour mener ses investigations, la PJ de Bordeaux s'est notamment appuyée sur les images de vidéosurveillance du parking pour retrouver les quatre suspects, parmi lesquels figure une adolescente. Ils ont finalement été interpellés lundi et mardi, et devraient être présentés au parquet mercredi après-midi avant une probable mise en examen.

Reste à connaître leurs motivations : s'agissait-il d'une mauvaise plaisanterie ayant mal tourné ou d'une volonté d'effacer leurs empreintes après une manifestation des "gilets jaunes" ? L'incendie est en effet parti d'un coffre d'une voiture. Une conférence de presse du procureur est prévue en fin de journée mercredi.