Bordeaux : important incendie dans un parking, trois pompiers intoxiqués

Un incendie d'origine indéterminée, survenu samedi soir dans un parking à Bordeaux, a fait trois blessés, des pompiers intoxiqués, et n'était toujours pas circonscrit dimanche à la mi-journée, a-t-on appris auprès des pompiers de la Gironde.

"Les trois pompiers intoxiqués sont toujours hospitalisés au CHU de Pellegrin, mais leurs jours ne sont plus en danger", a précisé à l'AFP le capitaine Matthieu Jomain, officier de permanence au SDIS (service départemental d'incendie et de secours) de la Gironde. "Il n'y a pour le moment aucune victime civile, mais les opérations de reconnaissance et de recherche d'éventuelles victimes civiles sont en cours parce que nous n'avons pas encore eu accès à l'intégralité du parking."

"Effet cocotte minute"

"Le feu qui s'est déclaré vers 20h30, au troisième sous-sol, samedi n'est pas circonscrit et il est toujours en évolution libre. Il y a un doute sur la stabilité de la structure, avec des températures extrêmement élevées pouvant aller jusqu'à 700 degrés", selon le capitaine Jomain. La tâche de la cinquantaine de pompiers mobilisés sur place est rendue particulièrement difficile par "l'effet cocotte minute, la chaleur intense, la forte toxicité des fumées et la difficulté d'accès", a-t-il expliqué.

Dimanche en fin de matinée, deux épaisses colonnes de fumée noire continuaient à s'échapper des deux issues du parking des Salinières, sur les quais de la Garonne, à proximité du quartier Saint Michel dans le centre historique de Bordeaux. La zone était bouclée par un important périmètre de sécurité, et la circulation du tramway était interrompue. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre, qui sera "long à circonscrire, plusieurs heures à minima", a précisé l'officier du SDIS.