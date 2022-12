Bons de réduction, produits moches... Quatre astuces pour faire un repas de Noël à petit prix

Et si, pour bien manger lors du repas de Noël, il n'était pas nécessaire de casser sa tirelire ? Une idée folle, tant l'inflation est présente dans chaque rayon des supermarchés. Pourtant, organiser l'un des repas les plus importants de l'année, à petit prix, c'est possible. Dans l'émission Bienfait pour vous, Murielle Giordan, journaliste pour le magazine Avantages, livre ses quatre astuces pour réaliser un repas de fête sans se ruiner.

Miser sur les bons de réduction

Première idée pour tenter de limiter la casse : les bons de réduction. "C'est le premier bon plan que j'ai trouvé", reconnaît la journaliste. "Vous pouvez aller sur 'maisonfoody.com' ou ma vie en couleurs (mavieencouleurs.fr), et vous allez avoir plein de codes promos, notamment sur du saumon fumé, du foie gras, etc". Les sommes économisées ne sont pas gigantesques, souligne-t-elle, mais "c'est deux euros par ici, 50 centimes par là. C'est toujours ça !"

Acheter son champagne en gros

Dépense incontournable pour fêter Noël et le Nouvel an, le champagne peut rapidement plomber le budget. Mais de panique pour Murielle Giordan, qui rappelle "qu'il vaut mieux un bon crémant qu'un mauvais champagne". "Donc, vous pouvez acheter en groupe, avec vos amis, et dépenser moins. Généralement, il faut quand même commander au moins 20 bouteilles. Mais à plusieurs, ça va très vite !", promet-elle.

"Sinon, vous pouvez jeter un œil sur le site 'la nouvelle cave', un site du groupe Casino qui permet de se balader virtuellement comme dans une vraie boutique, afin de choisir des vins et de se faire livrer partout en France, sans bouger de chez soi", promet-elle. Des bons plans à consommer avec modération.

Et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas consommer d'alcool, Murielle Giordan recommande "Festillant. C'est une boisson qui ressemble vraiment à du champagne, mais sans alcool. C'est très festif et c'est une vraie alternative", ajoute la journaliste d'Avantages.

Privilégier les producteurs locaux

Pour organiser son repas de Noël sans casser sa tirelire, la journaliste recommande de consommer… local. Une ruse méconnue du grand public, et qui présente pourtant de nombreux avantages, promet la chroniqueuse dans Bienfait pour vous. "Par exemple, avec la plateforme 'J'achète en local', vous pouvez commander des dizaines de produits bordelais. Il y aussi le site internet 'Oh ! Matelot', qui vend des paniers de crustacés, de coquillages et de poissons frais, en direct avec des pêcheurs de Nouvelle-Aquitaine. C'est livré en moins de 48 heures, partout en France", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Ne pas oublier les produits moches

Dernière astuce à ne pas sous-estimer : les produits ne correspondant pas aux attentes visuelles. "Par exemple, près de Strasbourg, il y a la chocolaterie Schaal. Et à l'intérieur de l'usine, il y a un coin baptisé 'tout aussi bon', qui vend des produits moins chers, qui ne correspondent pas visuellement aux normes classiques". Une incitative qui rappellera celle de supermarchés, qui proposent à la vente des fruits et légumes "moches", à prix cassés.