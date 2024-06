Blocage des agriculteurs : nouvelle mobilisation des exploitants français aux côtés des espagnols

Leur colère avait paralysé le pays début 2024. En février dernier, les agriculteurs de France avaient bloqué des dizaines de routes et d'autoroutes en province pour alerter sur la paupérisation de leur métier et l'asphyxie de leur vie de tous les jours par les normes. Ces derniers avaient ensuite fait le déplacement jusqu'à Paris, à l'occasion du Salon de l'agriculture, bloquant les principales artères routières menant vers la capitale.

Jusqu'à 5.000 personnes mobilisées

Si quatre mois après le mouvement, les agriculteurs sont retournés dans les fermes, ils ne décolèrent pas pour autant. Le projet de loi d'orientation agricole adopté à l'Assemblée mardi dernier est loin de répondre à toutes leurs attentes, notamment sur les questions du foncier et du revenu. Alors, dans les Pyrénées-Orientales, la mobilisation reprend de plus belle. Et pour l'occasion, la Coordination rurale s'est alliée à un syndicat espagnol.

Pour l'instant, les organisateurs restent volontairement très évasifs sur le déroulé des opérations, ces derniers prévoyant la participation de 3.000 agriculteurs côté français et 2.000 côté espagnol. La mobilisation devrait commencer en milieu de matinée sur sept points de blocage dans toute l'Occitanie : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et surtout Pyrénées-Orientales, au niveau de la frontière espagnole. L'idée est de montrer la convergence des luttes, qu'importe le pays.

Une action ponctuelle

"On va leur montrer la force de la mobilisation franco-espagnole. Par solidarité, on se mobilise tous ensemble et surtout, à une semaine des élections européennes, on se mobilise pour montrer aux députés qu'on sera toujours présents, que le monde agricole sera là", explique au micro d'Europe 1, Jérôme Bayle, leader de la colère agricole durant l'hiver dernier.

Cette mobilisation franco-espagnole ne devrait durer que 24 heures. Une action donc ponctuelle, mais les organisateurs indiquent que la grogne pourrait s'étendre à toute l'Europe si les revendications qui seront présentées aujourd'hui ne sont pas entendues.