Vacances : la journée de samedi classée rouge par Bison Futé dans le sens des départs

Le trafic routier sera dense en France ce week-end, particulièrement dans le sens des départs en vacances avec un samedi classé rouge (très difficile), selon les prévisions publiées mercredi par Bison Futé. La circulation sera encore plus compliquée samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée noire (extrêmement difficile) dans le sens des départs.

Des difficultés "dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7"

Pour le reste du week-end, l'ensemble du territoire est classé orange (difficile) dans le sens des départs vendredi et dans le sens des retours samedi, hormis dans l'arc méditerranéen, classé rouge. La circulation sera habituelle en France le dimanche, seul l'arc méditerranéen est classé orange dans le sens des départs et des retours ce jour. "Ce week-end correspond au deuxième chassé-croisé de l'été entre les juillettistes et les aoûtiens", explique le communiqué de Bison Futé.

Les principales difficultés sont à prévoir samedi, en particulier sur "les autoroutes A10, A9, A20 et A62" et "dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7". En Ile-de-France, Bison Futé recommande de quitter ou traverser la région avant 14 heures vendredi dans le sens des départs (avant 6 heures ou après 15 heures le samedi) et de traverser ou rejoindre la région avant 14 heures samedi dans le sens des retours.