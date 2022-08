Bison Futé : quelles sont les prévisions de trafic ce week-end ?

Pour ce week-end, Bison Futé a classé "rouge" la circulation dans l'ensemble de l'Hexagone dans le sens des retours. À l'inverse, dans le sens des départs, seul le quart sud-est du pays sera touché par une circulation jugée "très difficile" samedi et "difficile" dimanche. Pour établir ces prévisions, des agences surveillent le trafic en temps réel tous les jours, mais y travaillent aussi tout au long de l'année. C'est ce qu'explique à Europe 1 Thierry Mauduit, chargé de mission chez Vinci Autoroutes.

Des boucles de comptage

"On fait ces prévisions grâce à des outils, les boucles de comptage notamment", explique-t-il au micro d'Europe 1. "C'est un dispositif qui est ancré dans la chaussée et à l'intérieur. Il permet de compter le nombre de véhicules qui passent dessus. Les données qu'on met dans un algorithme arrivent à nous calculer, heure par heure et jour en jour, le trafic attendu sur l'ensemble du réseau autoroutier en termes de prévisions à court terme."

Des patrouilleurs qui sillonnent le réseau toute la journée

Les équipes travaillent donc nuit et jour "en sécurité". "On a des patrouilleurs qui sillonnent le réseau toute la journée, toute la nuit. C'est du 24 heures sur 24 pour vérifier que tout se passe bien, pour vérifier que le trafic s'écoule convenablement et qu'il n'y a pas d'obstacle sur le trajet des usagers. Sur les secteurs qui sont extrêmement chargés, comme l'A7 par exemple, vous avez l'équivalent d'un patrouilleur tous les 30 kilomètres. C'est un gros travail", précise-t-il.