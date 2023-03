Biologiques, biodynamiques… Comment s'y retrouver dans les vins écologiques ?

Comment choisir un vin plus écoresponsable ? Dans un premier temps, la question de l'empreinte carbone se pose quand des vins proviennent d'Australie, d'Afrique du Sud ou encore d'Argentine, très à la mode en ce moment. Avant d'arriver dans le verre, ces produits parcourent des milliers de kilomètres, ce qui engendre un bilan carbone important. En sachant que la France est le deuxième producteur mondial de vin, juste derrière l'Italie, consommer localement devrait être favorisé. De plus, les consommateurs se perdent facilement entre les différentes appellations, comme les vins bio ou biodynamiques.

Pour mieux les comprendre et choisir un bon vin plus écoresponsable, Perrine Brami, chroniqueuse environnementale et invitée dans Bienfait pour vous, dévoile quelques astuces.

Trois niveaux d'éco-responsabilité

Vins biologiques, biodynamiques… Que choisir ? Il existe trois niveaux d'écoresponsabilité dans le vin. "Le premier, ce sont les vins bio. Ils sont certifiés par les labels reconnus (AB ou Eurofeuille). Ils garantissent un nombre d'intrants plus limité. Ce sont les produits que les vignerons ajoutent pour améliorer le rendement ou protéger la vigne", précise Perrine Brami au micro de Mélanie Gomez et Julia Vignali. Donc, il y a moins d'intrants dans le bio et il n'y a pas de pesticides ni d'engrais de synthèse.

Un cran au-dessus, il y a les vins en biodynamie. "C'est un peu plus complexe et aussi plus ésotérique", souligne la chroniqueuse. "Ils cultivent en suivant un cahier des charges encore plus strict que les vins bio sur le nombre d'intrants. Sauf qu'en plus, les vignerons utilisent des préparations naturelles à base de plantes ou d'herbes et respectent un calendrier spécifique basé sur la lune ou les planètes. C'est beaucoup plus exigeant", affirme Perrine Brami. Pour garantir tout cela, il existe deux labels auxquels se référer : Biodyvin et Demeter.

La troisième catégorie est le Graal de l'écoresponsabilité. "En revanche, attention, l'appellation est un peu floue", alerte la chroniqueuse. Ce sont souvent des vins issus de petites productions avec des raisins récoltés à la main et aucun produit chimique. "Le vigneron intervient en fait très peu dans la vinification. Presque rien n'est ajouté ni retiré", conclut-elle.

Une meilleure qualité ?

Est-ce qu'un vin meilleur pour la planète va être meilleur en goût ? "C'est impossible de répondre noir ou blanc à cette question car il existe de très bons vins issus de l'agriculture conventionnelle. D'ailleurs, les plus grandes maisons n'ont pas de label et ils ne le brandissent pas comme un étendard pour celles qui l'ont", reconnaît Perrine Brami.

Le très prestigieux Château Latour, par exemple, est l'un des plus grands crus du Bordelais et est certifié bio depuis 2018 sauf qu'ils n'en font pas du tout de communication. À l'inverse, les vins fabriqués dans le respect de l'environnement peuvent être parfois de vraies piquettes. "Le petit conseil tout simple est de discuter avec son caviste. Il connait ses produits et la méthode de travail des vignerons. Sinon, il y a aussi de nombreux sites internet spécialisés", informe la chroniqueuse.