Baptêmes et églises : le télévangélisme gagne de plus en plus de terrain en France

Le nombre de protestants évangéliques a été multiplié par quinze en 70 ans en France. Plusieurs méga églises sortent de terre et peuvent accueillir jusqu'à 2000 fidèles. Comment expliquer l'ampleur de ce courant du christianisme ?

Des cultes en musique, des chants, des corps qui se balancent : voilà ce qui a en partie séduit Théo. L'homme de 31 ans s'est converti il y a cinq ans. "Avant, je n'étais jamais vraiment allé à l'église", a-t-il raconté à Europe 1. "Je ne m'étais pas du tout intéressé à la foi. Il y a eu un moment donné où je me suis dit que j'étais quand même quelqu'un de curieux. J'ai lu les Évangiles. Ce qui me plaît, c'est la solidarité, l'amour qu'on peut se porter les uns pour les autres."

Bientôt une église pour 10.000 Français ?

Comme lui, en France, des centaines de personnes se convertissent à l'évangélisme chaque année et une nouvelle église s'implante tous les dix jours. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance selon Anne-Laure Zwilling, chercheuse en anthropologie des religions. "C'est plus une religion qui fonctionne sur le principe d'apporter des réponses que de poser des questions", confie à Europe 1. "Chez certains individus en quête de sens, ça donne des réponses immédiates. Un autre élément qui joue, c'est la forte dimension communautaire. Il y a beaucoup de chaleur humaine. Ça peut attirer des personnes qui viennent de groupes religieux dans lesquels il y a beaucoup plus d'austérité."

Actuellement en France, il y a une église évangéliste pour 25.000 personnes et l'objectif pour le Comité national des évangélistes est d'avoir une église pour 10 000 Français.