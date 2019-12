Bagarre à Orly : Booba et Kaaris condamnés à payer plus de 45.500 euros pour les dégâts

Les rappeurs Booba et Kaaris ont été condamnés à payer plus de 45.000 euros pour les dégâts occasionnés par la bagarre générale dont ils avaient été les protagonistes à l'aéroport d'Orly, en août 2018, a-t-on appris jeudi auprès du tribunal de Créteil. Les deux hommes avaient été condamnés au pénal en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende. La décision sur les intérêts demandés par les parties civiles a elle été rendue ce jeudi, après une audience le mois dernier.

Préjudice matériel et préjudice d'image pour Aéroports de Paris

Booba, Kaaris et leurs camarades, qui s'étaient violemment affrontés devant des passagers éberlués, devront payer (ensemble) 30.000 euros de préjudice matériel à la société qui détient la boutique de duty-free dans laquelle ils s'étaient envoyés bouteilles de parfum, d'alcool et autres objets à la figure. La société, qui avait demandé plus de 700.000 euros pour compenser, selon elle, la perte de chiffre d'affaires après la bagarre, a en revanche été déboutée de cette demande.

Les deux rappeurs et leurs camarades doivent par ailleurs dédommager le groupe Aéroports de Paris (ADP) de 5.500 euros au titre du préjudice matériel, et de 10.000 pour le préjudice d'image.