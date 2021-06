Bac 2021 : l'épreuve de philosophie aménagée débute jeudi "sans stress important"

Dans un contexte d'épreuves aménagées, synonyme pour certains de "bac factice" au terme d'une année perturbée par le Covid-19, plus de 500.000 candidats franchissent jeudi matin les portes des lycées pour passer l'écrit de philo, seule épreuve maintenue avec le grand oral. L'enjeu de cette épreuve est toutefois réduit : c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu, à condition d'avoir rendu sa copie.

Réviser "pour ne pas arriver les mains dans les poches"

Cette année, pour réduire la pression après une année de Terminale chamboulée par le coronavirus, le contrôle continu représentera au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants.

Dans les faits, quelques lycéens ont déjà leur bac. Alors les Terminales feront-ils tentés de rendre copie blanche jeudi ? "J'ai déjà mon bac parce qu'avec les notes du contrôle continu, j'ai au-dessus de 12 dans la plupart des matières", explique Alexia, au micro d’Europe 1. Cette candidate au diplôme raconte qu’elle a "révisé un peu" mais seulement "pour ne pas arriver les mains dans les poches".

"Ça m’enlève un stress important"

Pour cette première épreuve de philosophie, Alexia n’est vraiment pas inquiète. "J'ai déjà 11,5-12 de moyenne en philo. Je vais essayer d'avoir plus, mais si j'ai 12, ça me suffit déjà. Ça m’enlève un stress important", confie-t-elle.

A 8 heures, les 525.760 élèves de lycées généraux et technologiques plancheront sur quatre sujets au choix, au lieu de trois. Sur le volet sanitaire, le ministère de l'Education a prévu une série de mesures. Tous les candidats devront plancher sur leurs copies en étant masqués. Les bureaux seront espacés et nettoyés. Et pas d'examens pour les candidats identifiés comme cas contacts ou positifs au Covid-19 : ils seront convoqués à une session de remplacement en septembre.