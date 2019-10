À Villeneuve-lès-Béziers, submergée par les eaux, l'amertume des habitants : "C’est foutu, on est obligé de tout démolir"

REPORTAGE

Les intempéries qui ont frappé le sud de la France cette semaine ont fait trois morts. À Villeneuve-lès-Béziers, dans l'Hérault, c’est tout un lotissement qui a été inondé par la crue du Canal du Midi. Et le weekend s'annonce particulièrement compliqué pour les habitants sinistrés, entre le déblayage et les démarches pour les assurances.

"Le plâtre s’est ramolli, plus rien ne tient, c’est une catastrophe." Accroupi face aux cloisons gondolées, humides, Benoît fixe les traces laissées par les 80 centimètres d’eau rentrés chez lui. "C’est foutu, on est obligé de tout démolir. Il faut refaire les murs, rénover complètement le rez-de chaussée de la maison, revoir l’électricité…", énumère-t-il.

"Un grand nettoyage d’automne !"

Sur les trottoirs du quartier, les sommiers, les fauteuils et l’électroménager sèchent au soleil. Chez Didier, le week-end sera entièrement consacré au nettoyage : "On a enlevé le plus gros de la boue mais il reste encore du limon. Il faut tout le temps repasser. C'est de la petite poussière. Dès que ça sèche, on revoit les traces", explique ce riverain, qui tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur. "Ça va être l’occasion de réunir la famille pour un grand nettoyage d’automne !"

Sa voisine, Pascale, doit désormais s’occuper des assurances. "Il va falloir replonger dans les cartons, chercher les factures, lister ce que l’on a perdu." Cette habitante se donne deux jours pour préparer son dossier, avant la signature de l’arrêté de catastrophe naturelle en début de semaine.