Inondations : à Béziers, "c'est le déluge, tous les éclairages des allées sont éteints"

Neuf départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France depuis mercredi matin. A Béziers (Hérault), l'eau commence à monter. Il est tombé dans la ville plus d'un mois de pluie en une heure. Plusieurs axes du centre-ville sont fermés.

"On est inondé"

Thibault, boulanger dans le centre-ville, raconte pour Europe 1 : "C'est le déluge, tous les éclairages des allées se sont éteints. J'ai quelques machines qui ont sauté plusieurs fois dans la boulangerie. Il y a de l'eau qui s'infiltre et on a un faux plafond dans l'atelier pâtisserie qui commence à s'effondrer". "On est inondé, s'il pleut comme ça jusqu'à 18 heures, il va falloir mettre pas mal de sous en réparation et pas qu'à la boulangerie, on est tous touché", poursuit-il.

Le préfet de l'Hérault recommande de limiter les déplacements "au strict nécessaire". Le trafic des bus et des trains est par ailleurs perturbé. Des inondations sont aussi signalées dans les Pyrénées-Orientales.