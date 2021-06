Avec la levée des motifs impérieux, les voyageurs reprennent le chemin des Antilles

Pendant presque un an, les avions à destination des Antilles décollaient vides. Mais depuis mercredi et la suppression des motifs impérieux exigés pour les déplacements entre l'outre-mer et l'Hexagone, ils se remplissent à nouveau. 1.600 personnes en moyenne embarquent désormais quotidiennement pour la Guadeloupe et la Martinique. "On part faire du tourisme pendant trois semaines. On va se baigner, se reposer, c’est une bouffée d’oxygène. Ça fait un an et demi qu’on était pas partis alors ça fait du bien de pouvoir bouger un peu", sourit une touriste.

"Ça me fait chaud au cœur de voir ma famille"

Pour certains, cette arrivée au soleil est aussi synonyme de retrouvailles familiales. Ils en profitent pour effectuer de longs séjours sur place. "On a enfin la possibilité de venir, de retrouver la famille", se réjouit un voyageur impatient. Une autre renchérit : "Ça me fait chaud au cœur de revenir voir ma famille. Je n’ai pas vu ma famille depuis 11 mois."

Les premiers bénéficiaires de ce regain d’affluence devraient être les hôteliers et les loueurs de gites et les compagnies aériennes. Alors qu'il n'y en avait plus qu'une seule par toujours, huit liaisons quotidiennes sont attendues à partir du 21 juin, opérées par Air France, Air Caraïbes et Corsair, au départ de Paris.