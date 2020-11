Avant le confinement, la ruée vers les sex-shop à Lille

Depuis l'annonce d'une nouvelle période du confinement, jusqu'au 1er décembre minimum, de nombreux Français ont repris leurs mauvaises habitudes et se sont rués dans les magasins pour faire du stock. Pâte, farine, papier-toilette mais aussi des produits plus... insolites. Les supermarchés ne sont pas les seuls à avoir constaté un afflux soudain de clients. A Lille, révèle le quotidien gratuit 20 Minutes, deux sex-shops - ou love-stores - ont été dévalisés. "On a cartonné. On a vu des gens arriver en courant pour acheter un truc puis repartir en courant", a déclaré le créateur de la chaîne de boutiques Passage du désir.

Des achats diversifiés

"Je n’avais jamais vu une telle frénésie en neuf ans d'ouverture à Lille", a-t-il ajouté aux journalistes de 20 Minutes. Sur la seule journée, il a doublé son chiffre d'affaires, encore mieux qu'un jour de braderie selon le commerçant.

Dans cette course pour ne pas s'ennuyer, c'est visiblement la diversité qui l’a emporté : lingerie sexy, jeux à faire en couple, mais aussi succès du côté de la cosmétique intime bio. Autre succès notable : le Womanizer, un sex toy qui fonctionne à distance en produisant des vibrations dans l’air. L'enseigne lilloise a surfé sur cet engouement avec la création d'un "pack confinement", à un prix compétitif.