Avant-dernier week-end de vacances chargé sur les routes

Les retours de vacances sur les routes de l'hexagone étaient compliqués samedi, journée classée rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs par Bison Futé pour cet avant-dernier week-end avant la rentrée. L'organisme recommande de traverser l’Île-de-France avant 14 heures et d'éviter l'A7, l'A10 et l'A9 dans la journée. Le tunnel du Mont-Blanc sera également très chargé.

En milieu de matinée, la circulation se densifiait en vallée du Rhône: sur l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, elle était chargée dans les deux sens, un peu plus dans celui des retours, aux alentours de 10H00, selon Vinci autoroutes. Bison Futé a signalé de son côté un ralentissement de 10 kilomètres sur l'A7 dans le sens Orange-Lyon entre les sorties de Savasse et des Tourrettes dans la Drôme. La mi-journée s'annonce plus difficile, le pic de trafic étant attendu avant midi.

Des perturbations en raison du G7

Pas de difficultés sur les axes du centre et de l'ouest, sauf vers l'A10 au départ de Bordeaux vers Poitiers où le trafic était "bien chargé", selon Vinci Autoroutes. Quelques bouchons se forment également depuis l'Espagne vers Bordeaux sur l'A63. Des perturbations sont à prévoir sur cette autoroute entre Biarritz et Bayonne en raison de la tenue du G7 à Biarritz samedi et dimanche, a précisé Vinci Autoroutes, qui conseille d'éviter les déplacements sur l'A63 entre les deux villes pendant le week-end.