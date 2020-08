Automobile : la prime à la conversion recentrée sur les plus modestes

La prime à la conversion des véhicules évolue à partir de ce lundi. Cette aide de l'Etat, destinée à encourager les foyers les plus modestes à changer de voiture pour un véhicule plus propre, avait été élargie à la fin du confinement pour soutenir la filière automobile. Après avoir bénéficié à 200.000 foyers, la prime n'est pas abandonnée mais revient à son barème initial d'avant la crise sanitaire du coronavirus. Conditions d'attribution durcies, montants réduits : l'aide se recentre sur les ménages les plus modestes.

5.000 euros pour un véhicule électrique ou hybride

Concrètement, si vous souhaitez vous offrir un véhicule thermique, qu'il soit essence ou diesel, votre revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser les 13.489 euros. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une aide d'un montant allant de 1.500 à 3.000 euros. Attention, il faudra toujours choisir un modèle récent, classé Crit'air 1 ou 2. Si les véhicules thermiques ont été maintenus dans cette nouvelle version du dispositif, le but reste tout de même de réduire les émissions de CO2.

Par ailleurs, la prime reste plus avantageuse si vous optez pour une voiture électrique ou hybride rechargeable. Dans le cas d'un revenu fiscal inférieur à 6.300 euros, l'aide s'élève à 5.000 euros. C'est également le cas pour les individus dits "gros rouleurs", qui se déplacent beaucoup dans le cadre de leur activité professionnelle.

2.500 euros pour les ménages au-dessus du plafond

Pour ceux dont le revenu fiscal se situe au dessus du plafond, le montant de la prime s'élève à 2.500 euros pour les véhicules hybrides ou électriques, 1.500 euros pour les modèles thermiques classés Crit'air 1 ou 2. Si le revenu fiscal dépasse les 13.489 euros, le ménage ne pourra bénéficier de la prime des 2.500 euros que pour les véhicules hybrides et électriques.

Enfin, dernière condition pour bénéficier de cette nouvelle prime à la conversion : votre voiture actuelle doit être un modèle essence immatriculé avant 2006 ou un diesel d'avant 2011. Les véhicules commandés jusqu'au 3 août pourront toujours bénéficier des anciennes conditions de la prime, mises en place par le gouvernement le 1er juin dernier.