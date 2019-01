Automobile : Clio 5, 208, Audi A3... Les nouveautés attendues cette année

MODE D'EMPLOI

Ils ont besoin de succès. Après un mois de décembre noir pour le marché automobile, les constructeurs se tiennent prêts à sortir des garages leurs nouveaux modèles pour 2019. Courbes rajeunies, moteurs plus puissants, hybrides ou électriques, Europe 1 fait le tour d'horizon des voitures les plus attendues de l'année, de Renault à Peugeot en passant par DS ou encore BMW.

La Clio 5 : la star 2019, à partir de 15.500 euros

C'est la voiture la plus vendue en France en 2018. La Clio doit donner naissance à une nouvelle petite sœur cette année. Baptisée sans surprise Clio 5, la voiture devrait être présentée officiellement au salon de Genève qui se tient traditionnellement début mars. Mais certaines sources évoquent une sortie pour la mi-février et une disponibilité dans les concessions courant juin.

En ce qui concerne les nouveautés, pas de révolution concernant l'aspect extérieur du véhicule : la face avant est dans l'inspiration de la Mégane et du Talisman et on retrouve la fameuse porte-arrière dissimulée façon coupé. "Le style de la Clio 5 ne tranchera pas radicalement avec celui de la Clio 4", avait d'ailleurs déclaré Laurens van den Acker, le directeur du département design chez Renault.

C'est au niveau de l'habitacle que la révolution se situe. Renault essaye de pallier le point faible de la Clio : les matériaux, dont la qualité est souvent discutée. Une dalle numérique devrait donc arriver en renfort, mais en option, sous les yeux du conducteur pour remplacer les compteurs à aiguilles. Le système multimédia Renault R-Link devrait lui aussi subir une mise à jour. Selon les sites spécialisés, le prix d'attaque de la Clio 5 devrait se situer aux alentours des 15.500 euros, soit un premier prix à peine supérieur à la Clio 4. A noter également, la commercialisation début 2020 d'une version hybride.

La 208 Peugeot : l'autre star, à partir de 14.500 euros

Elle arrive pour contrecarrer la Clio 5 et le lion a faim. Plus grande que le modèle précédent, la 208 nouvelle génération est dotée d'un bon nombre d'aides à la conduite. Son prix est calibré pour concurrencer le losange avec une entrée de gamme à 14.500 euros. Mais là où Peugeot se différencie de Renault, c'est que la 208 sera également vendue dans un modèle 100% électrique basée sur la plate-forme du SUV DS3 Crossback. On sait déjà que le moteur dégage l'équivalent de 136 chevaux, pour une autonomie de 300 kilomètres. Mais pour passer au tout électrique, le prix double et la 208 électrique devrait s'échanger pour environ 30.000 euros. Ce nouveau modèle doit être présentée lors du salon de Genève.

La DS8 : le luxe à la française pour 40.000 euros

Exit les citadines, et place au luxe. Avec ce modèle berline, Citroën espère se placer sur le segment d'Audi : une voiture musclée qui n'a donc plus rien à voir avec le modèle de 1955. Dès l'habitacle, la DS8, qui sera présentée au second semestre 2019, entend séduire avec la planche de bord du DS7 Crossback améliorée grâce à un revêtement en cuir et en Alcantara. Mais c'est sous le capot que la Française risque d'être prise de court : avec seulement 225 chevaux prévus, elle ne pourra revendiquer que la moitié de la puissance des Allemandes qu'elle entend rivaliser. Côté prix, elle doit s'échanger aux alentours de 40.000 euros, soit moins cher que la concurrence lorsqu'on compare avec les 45.850 euros nécessaires pour l'entrée de gamme BMW Série 5.

L'Audi A3 : l'essentiel, pour 27.000 euros

Elle tire le marché vers le haut, et Audi compte bien rester sur la même tendance pour cette quatrième génération. Alors que la nouvelle A1 vient à peine de se lancer sur l'asphalte, les 4 anneaux passent un grand coup de balai pour réduire les coûts. De là à dire que les dégâts du dieselgate se font encore sentir... Quoi qu'il en soit, l'Audi A3 attendue pour le printemps a été largement élaguée : plus de variante trois portes et, sauf coup de théâtre, pas de version cabriolet non plus. La gamme devra se contenter de la 5 portes Sportback et la 4 portes Sedan. Côté moteur, là aussi le chamboulement se fait sentir en faisant la part belle à... l'électrique. Audi semble vouloir proposer plusieurs niveaux de puissance pour une version hybride, ainsi qu'un modèle 100% électrique. Quant au diesel, il est possible qu'il soit réduit à peau de chagrin selon Auto-moto qui évoque seulement deux versions : un 1.6L TDI 120 chevaux et un 2.0L TDI 204 chevaux. Toujours selon le site spécialisé, "n'espérez pas vous l'offrir à moins de 27.000 euros".

BMW Série 1 : un sacrilège d'environ 25.000 euros

C'est une révolution dans le monde de BMW : la marque va abandonner sa mythique propulsion via six cylindres pour se doter du châssis de la Mini, et passer à du trois et quatre cylindres. Un sacrilège qui ne plaira pas aux fans de la marque allemande. Pour autant, la Série 1 compte bien bousculer la Mercedes Classe A en proposant un habitacle très high-tech et des affichages 100% numériques. Un modèle hybride sera également proposé après le salon de Genève dans une version appelée M qui doit dépasser les 400 chevaux. Un exploit qui nécessite l'assistance d'un moteur... électrique. Une technologie qui devrait s'échanger autour des 25.000 euros.