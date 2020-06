Autiste asperger, Gaëtan rencontre des problèmes avec son patron : "Il m’a rigolé au nez"

TÉMOIGNAGE

Gaëtan a 20 ans et est autiste Asperger. Il a obtenu un Bac Pro Commerce en apprentissage. Il raconte avoir passé deux années difficiles parce que son patron ne comprenait pas son handicap. Ce dernier se serait même moqué de lui quand il lui a dit vouloir passer un BTS. Sur "La Libre antenne" d'Europe 1, Gaëtan raconte les problématiques rencontrées avec son patron actuel à Olivier Delacroix qui le conseille pour trouver un autre contrat en apprentissage.

"J’ai 20 ans. Je suis en terminale Bac Pro Commerce. Je l’ai réalisé en apprentissage en faisant une semaine au CFA (Centre de formation d’apprentis) et une semaine dans l’entreprise. J’ai envie de faire un BTS pour évoluer dans le domaine du commerce. Je suis allé voir mon patron pour lui demander s’il acceptait de me reprendre, mais il m’a rigolé au nez. Il a dit que je voulais lui voler sa place. Il était mort de rire.

" Je suis reconnu travailleur handicapé "

Selon lui, ça ne sert à rien de faire un BTS quand on a le bac et si je faisais ce BTS, j’allais lui voler sa place. Ça a été sa réaction et il était sérieux. Il a une quarantaine d’années. Il est assez spécial. C’est mon supérieur hiérarchique au supermarché. Je bénéficie d’une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), parce que je suis reconnu travailleur handicapé. Mais je travaille très bien, je suis quelqu’un de très sérieux. Je m’applique au travail.

Ça a été deux années assez spéciales, parce que mon patron ne comprenait pas ma problématique. Je suis autiste Asperger. Par exemple, il ne comprenait pas que j’avais du mal à faire certaines tâches, parfois j’étais un peu plus lent, parfois je reste seul en poste. J’en ai parlé à mes parents. Ils m’ont dit qu'il était peut-être temps de changer d’entreprise puisque je vais passer un BTS.

J’ai commencé ce bac en 2018 avec un responsable qui a malheureusement fermé son magasin. Ça se passait très bien avec lui. Il me comprenait, on s’entendait très bien. Après j’ai atterri là, avec ce patron, et ça a été très dur. Il n’arrêtait pas de me faire des réflexions sur le travail. Je suis embêté parce que la condition pour m’inscrire au CFA, c’est que je trouve une entreprise. C’est là que les cours ont lieu. Je cherche un patron qui pourrait m’accueillir.

J’ai déposé des CV partout il y a une semaine. J’habite dans les Alpes-Maritimes. J’ai déposé des candidatures à Grasse, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Nice et Mandelieu-la-Napoule. Je peux travailler dans n’importe quelle grande surface, mais aussi dans des magasins plus spécialisés comme des boutiques de téléphonie, puisque c’est un BTS Management des unités commerciales. Pendant les deux ans de BTS, je compte mettre de l’argent de côté et après passer un BTS audiovisuel. Je suis passionné par les médias."