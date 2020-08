Au pied du mur, Michel Fourniret livrera-t-il l'emplacement du corps d'Estelle Mouzin ?

Un face à face de plus, mais dans un contexte différent. Cette semaine, Michel Fourniret va de nouveau être convoqué chez le juge d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, en 2003 à Guermantes. Cette fois, face à lui, la magistrate disposera cependant d'éléments nouveaux et précis : ceux livrés par l'ex-épouse du tueur en série, auditionnée la semaine dernière et qui a, comme pour la plupart des crimes de son ancien mari, libéré la parole en premier. Reste désormais une inconnue : où se trouve le corps de la fillette ?

"Fourniret voudra peut-être reprendre la main"

Michel Fourniret est au pied du mur. Pour la première fois dans l’affaire Estelle Mouzin, Monique Olivier a révélé le scénario du crime, indiquant que la fillette avait été enlevée, séquestrée et tuée par son ancien mari. Et l’ADN partiel enfin retrouvé dans une propriété du tueur en série confirme son implication. Alors, face à la juge Sabine Khéris, les parties civiles espèrent que Michel Fourniret ne pourra plus se contenter d’aveux alambiqués.

"La manière dont la juge procède, en les interrogeant longuement chacun leur tour, fait que chacun veut à sa manière reprendre la main dans ce jeu pervers, et que Michel Fourniret voudra peut-être reprendre la main en étant celui qui dit où se trouve le corps", explique à Europe 1 Didier Seban, l’avocat de la famille Mouzin. "En tous cas, c'est ce que nous espérons."

Le seul à pouvoir indiquer l'emplacement du corps

"Et nous espérons aussi que les indications qui ont pu être données lors de cet interrogatoire (celui de Monique Olivier, ndlr) permettront de reprendre des fouilles qui ont déjà été bien engagées tant à Ville-sur-Lumes qu'au château du Sautou", ajoute l'avocat, faisant référence à deux anciennes propriétés du tueur en série, vainement fouillées en juin dernier.

Malgré ses troubles de la mémoire et sa perversité, une chose est sûre : Michel Fourniret reste, à ce jour, le seul à pouvoir indiquer précisément où se trouve le corps d’Estelle Mouzin.