Affaire Mouzin : une trace partielle d'ADN retrouvée, la famille veut "rapidement retrouver le corps"

Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre d'Estelle Mouzin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Au micro d'Europe 1, vendredi, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, Me Didier Seban, a affirmé ressentir de la colère, ne pouvant pas "rester indifférent devant l'aveu de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle". "On connaît désormais ce qui s'est passé pour Estelle Mouzin et qui l'a tuée", a en effet affirmé plus tôt dans la journée Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier. Interrogée par la juge en charge de cette affaire, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, âgée de 71 ans, a affirmé que son ancien époux avait enlevé, séquestré et tué la fillette, portée disparue depuis 2003.

Une trace partielle d'ADN retrouvée

Monique Olivier, en novembre dernier, avait déjà récusé l'alibi de Fourniret pour le jour de l'enlèvement de la fillette. En début d'année, en janvier, elle avait fait un pas de plus en affirmant "qu'il a bien tué Estelle Mouzin". Cette fois, les aveux de Monique Olivier, après quatre jours d'interrogatoire, sont détaillés. Selon elle, Michel Fourniret aurait enlevé la fillette à Guermantes le 9 janvier 2003. Il l'aurait ensuite séquestrée puis emmenée à 200 kilomètres de là, à Ville-sur-Lumes dans les Ardennes, dans la maison de sa soeur, où il l'aurait violée et étranglée.

"Cela fait tellement d'années que nous demandons à la justice d'enquêter dans cette direction, d'enquêter sur Michel Fourniret et Monique Olivier", regrette l'avocat du père de la fillette. "On a l'impression qu'on aurait pu donner une réponse aux familles beaucoup plus tôt", indiquait-il encore. De nouvelles analyses récentes ont par ailleurs permis d'identifier une trace partielle de l'ADN d'Estelle Mouzin sur un matelas saisi dans la maison de Ville-sur-Lumes.

Où est le corps d'Estelle Mouzin ?

17 ans après les faits, il s'agit des révélations les plus précises sur la scène du crime. Michel Fourniret, lui, a certes passé des aveux partiels en mars dernier mais sans livrer d'éléments qui permettent à la justice d'avancer réellement, c'est-à-dire de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Car au-delà des déclarations et des aveux de l'un ou de l'autre, une question persiste : où est le corps de la fillette ? A cette question, il n'y a aujourd'hui aucune réponse.

"Nous souhaitons rapidement retrouver le corps d'Estelle pour que la famille puisse lui donner une sépulture", confie au micro d'Europe 1 Me Didier Seban. Des fouilles ont été menées il y a deux mois, justement dans la maison de Ville-sur-Lumes, mais sans résultat. Le tueur en série doit donc être à nouveau entendu par la juge prochainement pour enfin l'amener à dévoiler l'endroit où se trouve le corps d'Estelle Mouzin.