Au parc de la Courneuve, une course d'orientation pour apprendre la laïcité

REPORTAGE

Une initiative originale pour comprendre la laïcité. Alors que le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer va annoncer ce mardi matin les nouveaux chiffres d'atteinte à la laïcité en compagnie des référents "valeurs de la République" de chaque académie scolaire, Europe 1 a assisté dans le parc de la Courneuve à une course d'orientation un peu particulière. Son but ? Apprendre la laïcité aux élèves du collège Jean Moulin d'Arnouville, dans le Val d'Oise.

"Ai-je le droit de changer de religion ?"

C'est par équipe de quatre, avec carte et chronomètre en mains, que l'épreuve ludique commence. Chaque groupe doit s'orienter pour trouver les réponses cachées dans ce parc à des questions sur la laïcité. Et dès la première question, "Ai-je le droit de changer de religion ?", les réponses se font hésitantes. "Je ne veux pas changer et je n'ai pas le droit", lance ainsi Bejna, en cinquième. Difficile pour lui de ne pas faire de confusion entre les interdits de sa religion musulmane et ce que permet la laïcité à la française.

"Au départ, je pense qu'ils portent les inquiétudes familiales"

Un conflit entre la norme relevant de la sphère privée et celle du vivre ensemble qui est au cœur de cette course d'orientation, et du travail de Sandrine Augustin, CPE du collège et responsable de ce programme. "Au départ, je pense qu'ils portent les inquiétudes familiales, estime-t-elle au micro d'Europe 1. On va toucher à l'intime, à la conviction, mais ils se rendent compte finalement que c'est quelque chose qui se vit dans le scolaire. C'est une préparation au vivre ensemble dans la société dans son ensemble."

Et après la course d'orientation, la prochaine étape du programme pour ces élèves se déroulera au moins de novembre, avec une visite du Panthéon. L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de la laïcité, mais aussi sur les grandes figures de la République.